Economia: Istat, per imprese da gennaio a novembre 2020 calo del 12,1 percento (4)

- E quindi: "Nel terzo trimestre 2020, dopo le forti flessioni registrate nella prima parte dell’anno, gli investimenti fissi lordi delle società non finanziarie hanno segnato una marcata crescita congiunturale (+26,3). Anche il tasso di investimento, definito come rapporto tra investimenti fissi lordi e valore aggiunto a prezzi base, è aumentato (+0,5 punti percentuali) a seguito di un incremento degli investimenti maggiore di quello del valore aggiunto". La conclusione: "A dicembre l’indice composito del clima di fiducia delle imprese ha evidenziato un incremento più accentuato per i servizi di mercato e la manifattura, dove il miglioramento ha interessato tutte le componenti e con maggiore incisività le attese di produzione e gli ordini. Le costruzioni e soprattutto il commercio al dettaglio hanno invece registrato un calo dell’indice". (Ren)