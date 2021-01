Recovery: Zingaretti, ottimo risultato, ora dialogo in maggioranza per soluzione crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E sul fronte della crisi di governo, Zingaretti chiede che "si faccia di tutto per riprendere il dialogo, il confronto nella maggioranza, per trovare una soluzione" e "affrontare con responsabilità i prossimi decisivi passaggi come lo scostamento di bilancio e i ristori economici alle imprese. L’Italia non può perdere questa occasione, lo dobbiamo soprattutto alle nuove generazioni. Si lavori come abbiamo insieme deciso al patto di legislatura in tempi certi e brevi con buonsenso e facendo prevalere il bene comune e la buona politica. Si può fare”, conclude. (Com)