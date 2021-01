Monterotondo: spaccio di cocaina e furto, due arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poche ore prima, i carabinieri di Monterotondo, dopo aver visto passare davanti alla caserma un 54enne del posto, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, in atteggiamento guardingo, hanno deciso seguirlo. L’uomo, ignaro di essere osservato dai carabinieri, è riuscito ad infilarsi in un’auto, parcheggiata in un posteggio pubblico a poca distanza dalla caserma, e a metterla in moto, ma quando ha provato ad uscire dal parcheggio ha trovato i carabinieri a sbarrargli la strada. Finito in manette e condotto in direttissimo nel Tribunale di Tivoli, il ladro è stato condannato e portato in carcere. (Rer)