Governo: Mattarella amareggiato, evitare crisi al buio

- Dopo il via libera del Consiglio dei ministri al Recovery plan, con l'astensione delle ministre di Italia viva Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, si attendono le prossime mosse del partito di Matteo Renzi, che alle 17.30 terrà una conferenza stampa alla Camera. Nel frattempo, in attesa di capire se Iv uscirà veramente dalla maggioranza come oramai minaccia da giorni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella tace. Tuttavia, come riferiscono fonti ben informate, il capo dello Stato non nasconde una certa amarezza nel considerare che di fronte a una pandemia che fa 600 morti al giorno non si riesca a fare uno scatto di responsabilità che eviti una crisi al buio. Al momento comunque, dopo il Cdm di ieri sera, non ci sarebbe stato alcun contatto tra Mattarella e il premier Giuseppe Conte. Ieri, invece, il capo dello Stato si è confrontato con il presidente della Camera Roberto Fico, il quale gli ha illustrato l'agenda parlamentare delle prossime settimane con i provvedimenti più urgenti.(Rin)