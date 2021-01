Giappone: coronavirus, sospeso l'ingresso degli stranieri non residenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha annunciato la sospensione di tutti gli ingressi di cittadini stranieri non residenti, bloccando gli accordi per il riavvi odei viaggi d'affari sottoscritti con 11 paesi e regioni, inclusi Cina e Corea del Sud, nel tentativo di frenare l'aumento dei contagi da coronavirus nel Paese. L'annuncio è giunto in contemporanea con l'estensione dello stato di emergenza a 7 prefetture del Giappone Centrale e Occidentale. La sospensione degli ingressi entrerà in vigore domani, 14 gennaio, e si protrarrà almeno sino al prossimo 7 febbraio. (segue) (Git)