Colombia: coronavirus, quarantena generale a Bogotà nel fine settimana

- La capitale colombiana Bogotà sarà in quarantena generale nel fine settimana, a fronte dell’aumento dei contagi da nuovo coronavirus. Lo ha annunciato la sindaca Claudia Lopez. A partire dalle 20 (ora locale) di venerdì gli abitanti della capitale saranno autorizzati ad uscire solo per attività essenziali fino alle 4 del mattino di lunedì 18. Per alcune località del distretto capitale la quarantena si estenderà anche alla prossima settimana. La misura segue il lockdown messo i campo dal 7 al 12 gennaio alla luce del livello di occupazione delle infrastrutture sanitarie molto elevato, in particolare per quello che riguarda le unità di terapia intensiva. "E' dura iniziare il nuovo anno prendendo queste misure, ma dipende da tutti superare rapidamente questo picco della pandemia", ha detto Lopez in conferenza stampa. (segue) (Mec)