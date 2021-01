Colombia: coronavirus, quarantena generale a Bogotà nel fine settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci troviamo di fronte a possibili pericoli, come il nuovo ceppo del virus e per questo dobbiamo rafforzare le misure di protezione", ha aggiunto, riferendosi alla variante inglese del Covid. Le autorità sanitarie hanno confermato ieri 3.001 nuovi casi positivi, che portano a 525.622 il numero totale dei contagi. I casi attivi nella capitale sono 48.650 e il livello di occupazione delle unità di terapia intensiva dedicate al Covid ha raggiunto il 93,5 per cento. Il Paese ha avviato a settembre il modello di "isolamento selettivo e autoprotettivo", uno schema che - confermando alcuni divieti di agglomerazione a livello nazionale - assegna alle amministrazioni locali la possibilità di disporre chiusure mirate a zone, a orari o ad attività specifiche. (Mec)