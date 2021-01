Norvegia: Covid, governo estende raccomandazione contro viaggi all'estero fino al primo marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Norvegia ha esteso la raccomandazione ai propri cittadini di evitare i viaggi internazionali fino al primo marzo. L'unica eccezione sono i viaggi considerati essenziali, ha spiegato il ministero degli Eesteri di Oslo in un comunicato stampa. La raccomandazione sull'astenersi dai viaggi all'estero dovrebbe essere ulteriormente estesa dopo il primo marzo, a causa della situazione epidemiologica in Europa e a livello globale. "I cittadini dovrebbero aspettarsi restrizioni anche durante la Pasqua e non dovrebbero pianificare eventuali viaggi internazionali", ha detto il ministro degli Esteri Ine Eriksen Soreide. (Sts)