Difesa: Iran, al via oggi esercitazioni navali “Eghtedar 99 ” nel Mare dell’Oman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina militare iraniana ha dato il via oggi alle esercitazioni “Eghtedar 99” al largo di Makran, nel Mare dell’Oman. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Irna”. Durante le manovre di due giorni, verranno testati missili da crociera superficie-superficie, siluri lanciati da sottomarini, droni e dispositivi per la guerra elettronica. Il portavoce dell'esercitazione navale “Eghtedar 99”, il vice comandante della Marina militare, contrammiraglio Hamzeh Ali Kaviani, ha affermato che l'esercitazione è stata lanciata con poco preavviso e le unità partecipanti si sono dislocate nell’area in brevissimo tempo. "Svolgendo questo esercizio, saremo in grado di valutare la capacità di reagire in modo tempestivo ed efficace alle possibili minacce nemiche, in modo da eliminare i punti deboli e rafforzando i punti di forza, possiamo avere una prestazione commisurata al livello di minaccia ", ha dichiarato Kaviani. (segue) (Res)