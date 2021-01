Difesa: Iran, al via oggi esercitazioni navali “Eghtedar 99 ” nel Mare dell’Oman (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esercitazioni avvengono in concomitanza con la consegna di due navi da guerra alla Marina militare iraniana: la corvetta lanciamissili Zereh e la portaelicotteri Makran. La portaelicotteri denominata "Makran" è frutto della riconversione con specifiche militari di una petroliera. La nave è tra le più grandi in dotazione alla flotta della Marina militare iraniana e sarà utilizzata per una vasta gamma di missioni, tra cui guerra elettronica, lancia missili, lancio di droni, porta elicotteri, oltre a fornire come base per il lancio di operazioni da parte delle forze speciali dell’esercito. Lo scorso settembre, il comandante della Marina militare dell’Iran, l’ammiraglio Hossein Khanzadi, ha dichiarato che la “Makran” sarà in grado di trasportare da sei a sette elicotteri. La corvetta lanciamissili “Zereh" (che significa "armatura" in persiano) è considerata dalle Forze armate iraniane una delle più potenti navi in dotazione alla Marina militare per quanto riguarda velocità e manovrabilità ed è di un sistema di lancio missilistico. La Zereh è in grado infatti di lanciare i missili antinave in dotazione alla classe alle navi d’attacco classe Paykan, tra cui i missili anti-nave di fabbricazione cinese YJ-83 (classificazione Nato C802 SSM). (Res)