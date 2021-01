Covid: risoluzione maggioranza, proroga emergenza al 30 aprile e ristori per chiusure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo della risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, prevede di "deliberare la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile al fine di confermare e rafforzare le misure di contenimento della diffusione del virus" e ad "approntare idonee misure di ristoro in favore delle attività economiche che subiranno limitazioni per via delle misure restrittive eventualmente adottate". Il testo che verrà votato dall'Aula della Camera dopo le comunicazioni del ministro è stato firmato anche da Italia viva. (segue) (Rin)