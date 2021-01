Covid: risoluzione maggioranza, proroga emergenza al 30 aprile e ristori per chiusure (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli impegni a cui viene richiamato il governo anche la necessità di "confermare e implementare le misure di contenimento applicate in attuazione del modello dinamico 'per fasce', basato sulla individuazione differenziata dello scenario di rischio sanitario, in coerenza con i dati e i parametri specificatamente riferibili a ciascuna Regione" e di favorire una "maggiore tempestività nell'accesso delle Regioni a maggiore rischio al complesso delle misure più stringenti, per il tempo necessario introducendo, contestualmente, un livello di rischio inferiore a quelli finora contemplati, per assicurare il pieno rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità e la massima coerenza tra lo scenario del rischio nel quale è collocata ciascuna Regione in un dato momento e il grado di rigore delle misure di contenimento alla stessa applicate". (segue) (Rin)