Repubblica Centrafricana: combattimenti in corso alla periferia di Bangui

- I gruppi armati che in Repubblica Centrafricana stanno conducendo l'offensiva hanno attaccato questa mattina due città situate vicino alla capitale Bangui. Lo hanno confermato ai media locali fonti del governo e delle Nazioni Unite, secondo le quali gli attacchi sarebbero stati respinti, mentre fonti locali sostengono che i combattimenti sono tuttora in corso. I ribelli avrebbero preso di mira un checkpoint presidiato dalle truppe dell'esercito centrafricano e supportate da mercenari russi. La notizia è stata nelle ore confermata anche dal ministero degli Esteri francese, che ha emesso un'allerta invitando a rimandare qualsiasi viaggio con destinazione Bangui e confermando gli attacchi alla periferia della capitale ed in alcune zone della stessa.(Res)