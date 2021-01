Imprese: Sace sostiene la crescita di Exprivia con Garanzia Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sace e un pool di banche costituito dalla Banca popolare di Puglia e Basilicata, arranger e finanziatore, dalla Banca popolare Pugliese, finanziatore, e dalla Banca finanziaria internazionale in qualità di Sace agent e loan agent, hanno sostenuto i piani di investimento di Exprivia, azienda che si occupa di progettazione e sviluppo di tecnologie software innovative e di prestazione di servizi It, attraverso un contratto di finanziamento di 20 milioni di euro, assistita dalla Garanzia Italia. Stando al relativo comunicato stampa, le risorse permetteranno di finanziare il capitale circolante e di completare il piano di investimenti dei prossimi due anni destinato a finanziare l’innovazione e la crescita della società in Italia attraverso lo sviluppo di progetti di innovazione e digitalizzazione, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza in favore di una maggiore competitività nel mercato domestico e internazionale. “Esprimiamo grande soddisfazione per aver ottenuto questo finanziamento che ci consente di affrontare un periodo difficile per l’economia del nostro paese, e non solo, anche attraverso il rafforzamento della struttura finanziaria della società̀: lavoriamo con Sace da molti anni, sempre con efficacia, con interlocutori capaci e sintonizzati sulle esigenze e sul linguaggio delle imprese”, ha commentato Domenico Favuzzi, presidente e amministratore delegato di Exprivia. (segue) (Com)