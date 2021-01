Imprese: Sace sostiene la crescita di Exprivia con Garanzia Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sace, attraverso Garanzia Italia, sostiene le aziende italiane per affrontare un periodo particolarmente complesso come quello che stiamo vivendo e per guardare al futuro con maggiore serenità: con questa operazione, in sinergia con la Banca popolare di Puglia e Basilicata, siamo lieti di poter affiancare ancora una volta un’azienda come Exprivia, rafforzando sempre di più il nostro impegno in termini di sviluppo e sostegno a innovazione e digitalizzazione”, ha aggiunto Simonetta Acri, chief mid market officer di Sace. “Siamo particolarmente orgogliosi di aver accompagnato questa importante operazione, che ha rafforzato ulteriormente la nostra partnership con Sace e ci rende ancora una volta promotori dello sviluppo economico del territorio di riferimento”, ha concluso Francesco Paolo Acito, vice direttore generale della Banca popolare di Puglia e Basilicata. (Com)