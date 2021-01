Portogallo: sondaggio, Rebelo de Sousa verso agevole riconferma a presidenziali del 24 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Portogallo si avvia a celebrare un nuovo e importante appuntamento elettorale il 24 gennaio prossimo per nominare il nuovo presidente delle Repubblica, in un Paese che sta attraversando una delle fasi più dure della pandemia del coronavirus. Ieri, infatti, il Portogallo con 155 decessi ha registrato il maggior numero di vittime in un solo giorno e il governo del primo ministro, Antonio Costa, oggi dovrebbe ricevere il via libera dal Parlamento per decretare un nuovo blocco nazionale di almeno un mese "molto simile a quello dello scorso marzo", secondo le parole dello stesso premier. Se nei giorni scorsi si era aperto un dibattito sull'opportunità o meno di confermare l'appuntamento elettorale che sarebbe inevitabilmente influenzato dalle forti misure restrittive, ieri il presidente Marcelo Rebelo de Sousa, in corsa per la riconferma, nel corso di un dibattito televisivo ha annunciato che "non ci sono le condizioni" per posticiparle in quanto questo implicherebbe "una revisione costituzionale". I vari gruppi politici, infatti, non hanno raggiunto un'intesa per formare una maggioranza parlamentare in grado di modificare la Costituzione, unica strada per consentire un rinvio dell'appuntamento elettorale. Interrogato su un possibile aumento dell'astensione, Rebelo de Sousa, ha affermato che tutti i cittadini "devono capire" l'importanza del voto "non perdendo l'opportunità di partecipare in un momento chiave nel mezzo di una pandemia e di una crisi economica e sociale". (segue) (Spm)