Portogallo: sondaggio, Rebelo de Sousa verso agevole riconferma a presidenziali del 24 gennaio (2)

- Ai nastri di partenza Marcelo Rebelo de Sousa, del Partito socialista democratico (Psd) è avviato verso una riconferma con un ampio vantaggio sui suoi sei avversari, dopo essere stato eletto nel gennaio del 2016 con il 52 per cento dei voti al primo turno. Secondo un sondaggio condotto dal Centro di studi e sondaggi dell'Università cattolica portoghese (Cesop) per il quotidiano "Publico" il presidente in carica sarebbe rieletto per un secondo mandato con il 68 per cento dei voti. Mentre tutti gli altri candidati resterebbero staccati con largo margine: Ana Gomes del Partito socialista (Ps) con il 13 per cento, André Ventura di Chega (partito di estrema destra) con l'8 per cento, Joao Ferreira di Coalizione democratica unitaria (Cdu) e Marisa Matias di Blocco di Sinistra (Be) con il 5 per cento e Tiago Goncalves di Iniziativa liberale fermo all'1 per cento. Il sondaggio ha, inoltre, evidenziato che nelle intenzioni di voto per partiti, Marcelo Rebelo de Sousa è il candidato preferito del Psd (69 per centi), Ps (66 per cento), Cds-Pp (58 per cento). (segue) (Spm)