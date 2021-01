Portogallo: sondaggio, Rebelo de Sousa verso agevole riconferma a presidenziali del 24 gennaio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra i sostenitori dello schieramento Iniziativa Liberale, Rebelo de Sousa raccoglie anche la quota maggiore di intenzioni di voto (30 per cento), il doppio di quella dello stesso candidato del partito, Tiago Mayan Goncalves. Interrogati sulla loro intenzione di andare alle urne, il 66 per cento degli intervistati ha affermato che voterà di sicuro e il 71 per cento ha garantito di non avere paura di andare recarsi ai seggi a causa della pandemia del coronavirus. Il politologo dell'Università di Aveiro, Carlos Jalali, ha dichiarato al giornale "Pubico" che a prescindere dalla pandemia queste elezioni presidenziali potrebbero registrare un'astensione storica raggiungendo la soglia del 75 per cento "in linea con il basso trend già osservato nelle precedenti consultazioni", accentuato dalla molto probabile vittoria dell'attuale presidente. (Spm)