Egitto: governo firma un pacchetto di assistenza per settore turistico con Bers e Unwto

- I ministeri egiziani della Cooperazione internazionale, del Turismo e delle Antichità hanno firmato con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) e l’Organizzazione mondiale del turismo (Unwto) un pacchetto di cooperazione per l'assistenza tecnica per il recupero del turismo, la sostenibilità e la crescita inclusiva alla luce della pandemia di Covid-19. Lo riferisce una nota congiunta dei tre ministeri. Il pacchetto è strutturato attorno a tre pilastri principali: ripresa economica, marketing e promozione, rafforzamento istituzionale e costruzione della resilienza. Il pacchetto rafforzerà anche la capacità della forza lavoro e delle imprese private di evitare shock futuri. La pandemia ha messo a dura prova il turismo globale. In Egitto, il settore contribuisce al 15 per cento del Pil, impiegando quasi il 12 per cento della forza lavoro del Paese. La firma dell’accordo è avvenuta durante un evento virtuale organizzato dall’Unwto. L’accordo mira anche a migliorare le norme di sicurezza, salute e igiene del turismo in Egitto per allinearsi alle pratiche internazionali, fornendo programmi di formazione su misura applicabili al contesto locale per il livello manageriale nell'industria del turismo, neoassunti e neolaureati. "Il nuovo accordo con Bers e Unwto è un esempio conferma la cooperazione volta a sostenere il settore e accelerare i progressi per soddisfare le priorità dell'Egitto in futuro. Fornendo analisi di impatto e strumenti di raccolta dati, consentirà alle imprese private di prendere decisioni precise e fare previsioni per evitare shock futuri. L’accordo promuoverà lo spirito imprenditoriale nel settore e porterà a una migliore inclusione delle donne e dei giovani nella forza lavoro. La pandemia ci ha dato l'opportunità non solo di garantire una immediata ripresa ma anche di ricostruire un'industria del turismo più sostenibile ", ha dichiarato nella nota la ministra della Cooperazione, Rania al Mashat.(Cae)