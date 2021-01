India: riaprono nella capitale le scuole per gli studenti delle classi 10 e 12

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello Stato di Delhi, in India, ha consentito il ritorno a scuola nella capitale a partire dal prossimo 18 gennaio per gli studenti delle classi 10 e 12, ovvero dell’ultimo anno della scuola secondaria e dell’ultimo anno della scuola secondaria superiore (o pre-universitaria). Lo scrive il quotidiano “Hindustan Times”, secondo cui le autorità hanno chiesto tuttavia agli istituti scolastici di convocare gli studenti solo con l’esplicito consenso dei genitori e nel rispetto delle precauzioni per il contenimento della pandemia di Covid-19. Nella capitale indiana tutte le scuole sono fisicamente chiuse dal marzo dello scorso anno. (Inn)