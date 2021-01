Albania: ambasciatore Osce Del Monaco, serve uno sforzo collettivo contro la violenza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo dei media svolge un ruolo fondamentale nel rompere il silenzio riguardo gli episodi di violenza contro le donne, una sfida su cui serve uno sforzo collettivo nella società albanese. Lo ha dichiarato l'ambasciatore dell'Osce in Albania, Vincenzo Del Monaco, in un editoriale per il portale d'informazione "Albanian Daily News" nel quale ringrazia i giornalisti albanesi che hanno dato spazio a recenti episodi di violenza contro le donne nel Paese. "Ho deciso di unire la mia voce a questo dibattito pubblico fruttuoso", ha affermato Del Monaco ricordando che il suo arrivo in Albania è coinciso con la presidenza di turno di Tirana nell'Osce, che ha avuto come priorità il rafforzamento dei diritti umani e la promozione dell'uguaglianza di genere. Secondo il diplomatico, l'insicurezza è anche un prodotto delle ineguaglianze e delle discriminazioni e l'attuale presidenza svedese dell'Osce ha riaffermato l'uguaglianza di genere quale una priorità per il 2021. (segue) (Alt)