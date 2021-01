Albania: ambasciatore Osce Del Monaco, serve uno sforzo collettivo contro la violenza di genere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La violenza contro le donne è una piaga che non risparmia alcun Paese; è una ferita contro l'umanità", ha dichiarato Del Monaco sottolineando che questa è una sfida da affrontare in Albania anche per superare gli stereotipi dai quali viene originata. "Tutti abbiamo un ruolo da giocare, come individui, famiglie, giovani, scuole, luoghi di lavoro, media e istituzioni", ha osservato l'ambasciatore parlando comunque di progressi enormi in Albania dal 2007, quando è entrata in vigore la prima legge contro la violenza domestica. "La rappresentanza dell'Osce continua ad essere un partner affidabile dell'Albania, puntando a portare cambiamenti positivi nel Paese", ha sottolineato l'ambasciatore dell'Osce a Tirana. "Vogliamo rendere chiaro che il cambiamento ci sarà solo quando i ragazzi e gli uomini sono parte della soluzione", ha aggiunto. "Lavoreremo anche con i giudici e con i procuratori" in Albania, ha detto auspicando che "il 2021 sarà un anno migliore se uniamo le forze". (Alt)