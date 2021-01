Governo: Amendola, metodo Recovery chiave per superare divergenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è un metodo fondato sull’ascolto e sul dialogo che serve a migliorare il prodotto che la classe dirigente deve offrire al Paese: un esempio di questo è offerto da quanto fatto ieri con il Recovery Plan. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, nel suo intervento oggi a “Rainews 24”. Amendola ha osservato che abbiamo di fronte la campagna di vaccinazione "per vincere il Covid-19", "gli effetti economici che si sentono" e per questo si sta lavorando ad un nuovo decreto ristori, e c’è da programmare "oltre 300 miliardi di euro" da investire per la ripresa. In questa fase, secondo il ministro, “bisognerebbe ascoltare il Paese, l’interesse generale della popolazione e agire di conseguenza". “Il metodo per affrontare elementi di dibattito nella coalizione è il metodo Recovery, quello di ieri, per appianare le divergenze e ci siamo riusciti”, ha affermato Amendola, elogiando la collaborazione tra le varie forze di governo nel lavoro sul piano nazionale di ripresa. (Pav)