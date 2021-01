Russia: Navalnyj annuncia ritorno in patria il 17 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista dell'opposizione russa, Aleksej Navalnyj, ha annunciato il ritorno in Russia il 17 gennaio. Attualmente si trova in Germania, dove è stato in cura presso la clinica di Berlino Charité per le conseguenze di un presunto avvelenamento da agente nervino. "La domanda 'tornare o meno' non mi si è mai posta. Solo perché non me ne sono andato. Sono finito in Germania, arrivato lì in un box per la terapia intensiva. Domenica 17 gennaio, tornerò a casa con un volo opeato da Pobeda", ha scritto su Instagram. Il 17 gennaio è previsto un volo con partenza da Berlino alle 14:45 e arrivo all'aeroporto di Vnukovo alle 19:20 (17:20 locali). Navalnyj ha precisato di essere finito in Germania non di sua spontanea volontà, ma perché "hanno cercato di ucciderlo". (segue) (Rum)