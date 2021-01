Russia: Navalnyj annuncia ritorno in patria il 17 gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio penitenziario federale della Russia ha accusato Navalnyj di sottrarsi alla condanna con la condizionale ricevuta nel caso Yves Rocher, e per questo motivo intende commutare la pena in detenzione effettiva. È quanto si è appreso ieri dai registri del tribunale distrettuale Simonovsky di Mosca, dove è apparsa l'istanza sull'annullamento della libertà vigilata verso Navalnyj. L'oppositore viene accusato di non aver rispettato i termini della condanna con la condizionale, in base ai quali avrebbe dovuto fare ritorno in Russia nelle scorse settimane. Alla fine di dicembre il Servizio penitenziario ha intimato a Navalnyj di ritornare in patria della Germania, dove tuttora si trova per sottoporsi ad un ciclo di riabilitazione dopo il tentativo di avvelenamento subito. Alla base della richiesta delle autorità russe vi erano le informazioni contenute nell'articolo scientifico pubblicato su "Lancet" dai medici che hanno curato Navalnyj a Berlino, in base alle quali l'attivista sarebbe da tempo in condizioni di salute sufficientemente buone da consentirgli di viaggiare. Il Servizio penitenziario ritiene dunque che l'attivista si sia sottratto agli obblighi derivanti dalla propria condizione giudiziaria. (Rum)