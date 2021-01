Portogallo: presidente de Sousa, non ci sono condizioni per posticipare elezioni 24 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono le condizioni per posticipare le elezioni presidenziali portoghesi del 24 gennaio prossimo in quanto questo implicherebbe "una revisione costituzionale". È quanto dichiarato dal presidente delle Repubblica portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, dopo un confronto con i partiti con una rappresentanza parlamentare. I vari gruppi politici, infatti, non avrebbero raggiunto un'intesa per formare una maggioranza parlamentare in grado di modificare la Costituzione, unica strada per consentire un rinvio dell'appuntamento elettorale. Interrogato su un possibile aumento dell'astensione, Rebelo de Sousa, in corsa per la riconferma, ha affermato che tutti i cittadini "devono capire" che ciò che conta è che votino" non perdendo l'opportunità di partecipare in un momento chiave nel mezzo di una pandemia e di una crisi economica e sociale. (Spm)