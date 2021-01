Monza: festa in casa mentre la nonna dorme, sanzionati 17 giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I proprietari di casa e genitori della festeggiata - assenti al momento dell'arrivo dei Carabinieri - hanno riferito che sapevano che doveva trattarsi di una semplice pizza tra quattro amiche e di essersi sentiti tranquilli nel momento in cui hanno lasciato alla figlia la casa, in cui - ignara di tutto - era presente l'anziana nonna che, nonostante la confusione, era a letto a riposare. Nei giorni successivi, convocati in caserma per le formalità di rito, tutti i genitori dei minorenni hanno riferito che non sapevano che i figli si stavano recando alla festa, avendo comunque ricevuto rassicurazioni di varia natura. (Rem)