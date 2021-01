Trasporto aereo: Montenegro, in corso colloqui per coprire i voli della compagnia di bandiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Aeroporti del Montenegro sta conducendo delle trattative con tre compagnie aeree per coprire i voli finora effettuati da Montenegro Airlines. Lo ha reso noto il direttore della società che gestisce gli scali montenegrini, Danilo Orlandic, in un intervento per l'emittente "Tvcg". "Gli aeroporti montenegrini stanno negoziando con tre compagnie sulla possibile sostituzione di tutte le destinazioni che avevamo con Montenegro Airlines durante l'anno. Questi colloqui stanno andando bene, ma il problema è che un gran numero di Paesi dell'Unione europea stanno chiudendo di nuovo (i propri confini)", ha detto Orlandic. Il direttore della società pubblica di Podgorica ha osservato che avere un numero di voli sufficiente "sarà importante da aprile a maggio". "Bisogna essere ottimisti sul fatto che tutto passerà. Il processo di vaccinazione è un elemento positivo, il traffico aereo potrebbe stabilizzarsi", ha detto Orlandic. (segue) (Seb)