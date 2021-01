Trasporto aereo: Montenegro, in corso colloqui per coprire i voli della compagnia di bandiera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea Montenegro Airlines ha venduto 5.081 biglietti per il periodo dal 26 dicembre 2020 al 30 ottobre 2021 che dovrebbero ora essere rimborsati ai passeggeri a causa della chiusura delle attività. E' quanto reso noto lo scorso 31 dicembre da fonti della compagnia aerea al quotidiano "Pobjeda". Montenegro Airlines ha chiuso completamente le attività lo scorso 26 dicembre. La compagnia aerea ha dichiarato il giorno prima di aver deciso di compiere questo passo a causa della decisione del governo di non sostenerla finanziariamente in futuro. I passeggeri che avevano precedentemente acquistato i biglietti della Montenegro Airlines non hanno ricevuto ancora delle risposte riguardo la conversione o il rimborso dei biglietti. "Il valore dei biglietti calcolati per i voli nel periodo dal 26 dicembre al 30 ottobre 2021 è di 301.000 euro. Inoltre, abbiamo un gran numero di biglietti che non sono stati utilizzati quest'anno, così come un gran numero di buoni viaggio", hanno detto le fonti di Montenegro Airlines al quotidiano. (segue) (Seb)