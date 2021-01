Trasporto aereo: Montenegro, in corso colloqui per coprire i voli della compagnia di bandiera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto prevede la legge in Montenegro i passeggeri hanno diritto a un rimborso e, per i voli cancellati in meno di 14 giorni, al risarcimento dei costi aggiuntivi sostenuti. "Non possiamo stimare il valore di questo risarcimento in questo momento. Montenegro Airlines non ha fondi nei suoi conti presso le banche commerciali che potrebbero essere utilizzati per rimborsare i passeggeri", hanno precisato le fonti. Al momento i conti di Montenegro Airlines sono bloccati a causa di un provvedimento di riscossione forzata da parte dell'amministrazione tributaria dello Stato. Il provvedimento è stato attuato dopo che il ministro per gli Investimenti di capitale, Mladen Bojanic, il 24 dicembre ha annunciato la chiusura della compagnia e dopo la successiva conferma da parte della compagnia stessa. (segue) (Seb)