Trasporto aereo: Montenegro, in corso colloqui per coprire i voli della compagnia di bandiera (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata del 30 dicembre, secondo quanto reso noto dal ministro Bojanic, il governo montenegrino ha avviato la discussione sul processo di formazione di una nuova compagnia di bandiera. Bojanic ha precisato che il governo cercherà di mantenere in vita la vecchia compagnia Montenegro Airlines per almeno altri 30-60 giorni con l'obiettivo di garantire le rotte più importanti. "La nostra posizione è chiara, abbiamo bisogno di una nuova compagnia. Il Montenegro è un paese turistico e dobbiamo avere una compagnia aerea nazionale", ha detto Bojanic all'emittente "Tv Vijesti". Il ministro ha aggiunto che la nuova compagnia si chiamerà 2 Montenegro, precisando che serviranno dai 6 ai 9 mesi per completare il processo di formazione. "Abbiamo inviato una lettera ufficiale alla Commissione europea per aiutarci in questo processo. Siamo ottimisti sul fatto che ce la faremo entro quel periodo con l'aiuto della Commissione europea e di alcune grandi compagnie aeree europee", ha detto Bojanic. (Seb)