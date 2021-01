Laos: governo ripiega sulla vendita di azioni per evitare il default

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Laos, Thongloun Sisoulith, ha annunciato un cambio di politica fiscale teso a scongiurare il rischio di un default sul debito: l'acquisizione di finanziamenti esteri tramite il collocamento di titoli azionari, anziché tramite prestiti, la cui fonte principale è stata sino a questo momento la Cina. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", sottolineando che il cambio di politica giunge alla vigilia del Congresso nazionale quinquennale del Partito rivoluzionario del popolo Lao, al potere in quel paese dal 1975. L'obiettivo del governo laotiano è di salvare dal fallimento le aziende di Stato, sottoperformanti e già fortemente indebitate. Ai funzionari del governo è stato chiesto di "studiare modalità per trasformare le aziende in perdita in joint venture". Segnali nel senso delle nuove politiche di finanziamenti erano giunti già nella seconda metà dello scorso anno, a seguito di un accordo tramite il quale la compagnia di Stato cinese China Southern Power Grid Co. si era assicurata la quota di maggioranza nell'utility statale Electricite du Laos. L'accordo ha consegnato di fatto la rete elettrica nazionale del Paese alla compagnia cinese. Il cambio di politica dle Laos potrebbe anche rispondere agli orientamenti politici che giungono da Pechino, che pare a sua volta propensa ad orientarsi sempre più dai prestiti sovrani agli acquisti di azioni. (Fim)