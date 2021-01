Covid: Speranza, no polemiche autolesioniste su campagna vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla campagna vaccinale “l'appello è a lasciare fuori le polemiche politiche” perché “è troppo importante l'obiettivo per macchiarla con polemiche inutili che fanno male a tutti. Unità, unità, unità: non alimentiamo polemiche autolesioniste”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso delle comunicazioni sulle misure anti Covid, in Aula alla Camera. "Siamo pronti ad aumentare le vaccinazioni non appena saranno autorizzati” nuovi sieri, ha aggiunto. (Rin)