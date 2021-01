© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo siglato opzioni per 250 milioni di dosi di vaccini” ovvero “quasi il doppio delle fiale necessarie per vaccinare gli italiani”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso delle comunicazioni sulle misure anti Covid, in Aula alla Camera. Tutto ciò che era necessario per approvvigionarsi, ha aggiunto, “è stato fatto per tempo”. (Rin)