Singapore: oltre 6.200 persone hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid

- Oltre 6.200 persone a Singapore hanno ricevuto la loro prima dose del vaccino anti-Covid. Lo ha annunciato oggi il ministro della Sanità Gan Kim Yong. La campagna di vaccinazione nella città-Stato è iniziata lo scorso 30 dicembre ed entro la fine febbraio le autorità prevedono di istituire otto centri per le somministrazioni. Tra questi vi sono due centri al Terminal 4 dell’Aeroporto di Singapore-Changi e uno al Centro convention di Raffles City che sono già operativi. Altri due, nell’ex scuola superiore Hong Kah e al Woodlands Galaxy Community Club, saranno pronti per la prossima settimana. Gan ha invitato i cittadini ad aspettare il proprio turno, sottolineando che la campagna di vaccinazioni sarà la chiave per la riapertura delle attività economiche e sociali. Il ritmo delle somministrazioni ha già ricevuto un’accelerata questa settimana, con quasi 2.800 persone vaccinate nella sola giornata di martedì. Il governo punta a completare l’operazione entro il terzo trimestre di quest’anno.(Res)