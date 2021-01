Governo: Amendola, trovare via d'uscita nell'interesse generale del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna trovare una via d’uscita nell’interesse generale del Paese. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, nel suo intervento oggi a “Rainews 24”. Il ministro Amendola ha riconosciuto che siamo in una fase difficile in cui “chiediamo che si faccia su tutto quello che è stato fatto sul Recovery”, ovvero l’impegno trasversale fondato sul dialogo nella coalizione nell’ottica dell’interesse generale del Paese. “Ho piena fiducia che il nostro partito possa dare una mano per superare le ore turbolente che stiamo vivendo”, ha aggiunto Amendola osservando che il dialogo è una dimostrazione di forza e non di debolezza. (Pav)