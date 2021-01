Milano: prefetto chiude cinque esercizi commerciali per violazioni misure anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prefetto di Milano Renato Saccone, in linea con le direttive impartite in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha disposto la chiusura di cinque esercizi commerciali per violazioni delle normative anti-Covid. La chiusura - spiega una nota della Prefettura - è stata disposta sulla base degli accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine e durerà cinque giorni. Tre dei cinque esercizi di vicinato chiusi si trovano nel Comune di Milano, uno in quello di Paullo e uno a Vanzaghello. (com)