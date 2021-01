Governo: Amendola, premier Conte è punto di equilibrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa maggioranza ha affrontato grandi problemi e anche "battaglie vincenti" con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, come per l’accordo che ha portato al Next Generation Eu. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, nel suo intervento oggi a “Rainews 24”. Amendola ha definito quella sul Next Generation “una grande vittoria del Paese” che ci dovrebbe portare a lavorare insieme nell’interesse generale. Il ministro ha definito Conte “il punto di equilibrio di questa maggioranza” e dobbiamo andare avanti. “Le prerogative del capo dello Stato sono superiori, supreme”, ha risposto Amendola ad una domanda sul voto anticipato, aggiungendo: “E’ evidente che se guardiamo al Parlamento” non ci sono soluzioni facili. “Sullo sfrondo il ritorno alle rune è sempre uno sviluppo e possibilità”, ha affermato.(Pav)