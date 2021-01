Roma: non si ferma all’alt e fugge, corsa finisce con un incidente, feriti agenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si ferma all’alt dei carabinieri e parte un inseguimento che finisce con un incidente con diversi feriti: è successo questa notte, intorno all’una e mezza, quando gli agenti del commissariato di Tivoli nel corso di controlli anti Covid per il rispetto del coprifuoco hanno cercato di fermare un’auto in zona Guidonia Montecelio. L’uomo alla guida però non si è fermato ed è fuggito. E’ partito un inseguimento al quale hanno preso parte anche una Volante e una pattuglia del commissariato di San Basilio. Gli agenti hanno provato a fermare il fuggitivo anche sparando verso le gomme dell’automobile. La corsa si è conclusa con lo speronamento delle macchine della polizia da parte dell’inseguito. Sia l’uomo, un italiano di 34 anni, poi scoperto sotto effetto di sostanze stupefacenti, che i poliziotti, sono finiti in ospedale a causa delle ferite riportate. Sul posto la scientifica.(Rer)