Recovery: via libera da Cdm ma ministre Iv si astengono, Renzi, "oggi decidiamo se uscire da governo" (2)

- Per il Partito democratico, al contrario, “adesso serve ricucire piuttosto che acuire le distanze”, come spiegato dal vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, che in serata su La7 ha anche escluso la possibilità che il Pd partecipi ad un governo di unità nazionale. E dunque “questo esperimento” dell’esecutivo Conte va sostenuto, ha aggiunto. Ad attendere le mosse della maggioranza, e la sorte dell’esecutivo Conte, c’è il centrodestra, con la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che invita gli alleati a “sostenere la mozione di sfiducia nel confronti del governo”, e Matteo Salvini, che in serata ha ribadito come la Lega sia “pronta a governare da domani mattina. Noi siamo pronti” visto che “il governo Conte è in scadenza”. La risposta definitiva a questo ultima affermazione si avrà oggi “quando ci sarà un confronto” interno ad Italia viva: la decisione sulla permanenza nel governo “la comunicheremo in conferenza stampa”, ha annunciato Maria Elena Boschi. (Rin)