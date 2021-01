Recovery: via libera da Cdm ma ministre Iv si astengono, Renzi, "oggi decidiamo se uscire da governo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se non ci sarà parte del Mes” nel testo del Recovery plan “le ministre di Italia viva si asterranno in Consiglio dei ministri”. Ad annunciarlo era stato lo stesso Matteo Renzi. E così è stato anche se nonostante questo il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Pnrr, ovvero il Piano nazionale di rilancio e resilienza. Un piano su cui la maggioranza rischia seriamente di spaccarsi. Anche perché da fonti di Italia viva viene definito ancora “drammatico” nonostante “siano stati fatti passi avanti”. Ma il Mes, come invece avevano chiesto i renziani, non è stato inserito nel testo votato, e dunque “domani (oggi ndr) decidiamo se uscire”, aveva profetizzato Renzi proprio nei minuti in cui a palazzo Chigi iniziava la discussione. Il tutto dando appuntamento ad una conferenza stampa per questo pomeriggio. Intanto, mentre i ministri erano impegnati a discutere della possibile crisi di governo, in varie trasmissioni televisive si alternavano i “big” dei diversi partiti per chiarire le rispettive posizioni. A cominciare dallo stesso leader di Italia viva che su Rai3 ha annunciato che, anche se dovesse passare all’opposizione, domani (oggi ndr) voterà l’informativa del ministro Speranza sulle nuove misure anti Covid, e darà “una mano sullo scostamento di bilancio”. Anche perché, questa è la tesi dei renziani, “il presidente Conte annuncerà il sostegno di alcuni responsabili” e nascerà il governo “Conte-Mastella”. (segue) (Rin)