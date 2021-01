Estonia: il primo ministro Ratas annuncia le dimissioni in risposta alle accuse di corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Estonia, Juri Ratas, ha annunciato oggi le proprie dimissioni, in risposta alle accuse di corruzione che gravano sulla formazione politica di cui è leader, il Partito di centro estone. Ratas ha spiegato questa mattina di voler assumere la responsabilità politica, e dare a sé stesso e al partito la possibilità di dimostrare la loro estraneità agli illeciti contestati. Nei giorni scorsi il procuratore generale dell'Estonia, Taavi Pern, ha annunciato l'avvio di indagini in merito a prestiti pubblici concessi ad alcuni progetti immobiliari nel Paese.Ieri, 12 gennaio, la Procura generale dell'Estonia ha avviato un procedimento per traffico di influenze contro cinque personalità legate al Partito di centro. La questione riguarda il progetto immobiliare di Porto Franco, nella capitale Tallinn. Tra le cinque persone inquisite ci sono il segretario generale del Partito di centro, Mihhail Korb, la consigliera del ministero delle Finanze, Kersti Kracht e l'imprenditore Hillar Teder, come riferisce l'emittente estone "Eer". Il procuratore di Stato Taavi Pern ha parlato di accuse per traffico di influenze nel corso di una conferenza stampa. Quattro persone sono state arrestate ai fini del procedimento preliminare. Lo scorso anno Teder e Korb abbiano avrebbero concordato la donazione di un milione di euro al Partito di centro, in cambio delle quali gli sviluppatori di Porto Franco avrebbero avuto l'opportunità di ottenere un prezzo favorevole nella costruzione di strade di accesso alla struttura. A sua volta, Kracht avrebbe usato la sua influenza presso il dicastero delle Finanze per rendere più semplice la richiesta di prestito presentata dagli imprenditori del progetto immobiliare di Porto Franco. Il procuratore Pern ha notato che si tratta di sospetti preliminari e nessuna accusa è stata intentata contro nessuna delle parti. "Attualmente, quattro persone sono state detenute. Decideremo se fare domanda di arresto una volta che saranno state compiute le prime fasi procedurali", ha detto Pern. In caso di una possibile condanna, Teder e Kracht potrebbero rischiare fino a 10 anni di carcere. Il procuratore generale ha precisato che al momento non sussiste alcun sospetto di un coinvolgimento diretto di Ratas nella vicenda.(Sts)