Recovery: Bellanova, impianto del piano di ripresa ancora insufficiente

- Il piano per i fondi Ue non può essere bloccato perché Iv ha "responsabilità istituzionale", ma l'impianto resta "totalmente insufficiente" e resta irrisolto il tema del Mes. Lo ha detto a "La Stampa", il ministro per le Politiche agricole, Teresa Bellanova. "La crisi - spiega - si è aperta quando con un colpo di mano si è tentato di inserire una norma sulla governance del Recovery mai condivisa. Ad aprirla non siamo stati noi ma chi ha tentato quella forzatura, chi in questi mesi ha scelto di lasciare irrisolti tutti i nodi sul tavolo, al punto tale da farli marcire. È un testo in parte modificato rispetto al precedente, e tutti si sono affrettati a cantamele lodi. Riconosciamo i passi avanti, ma non ci soddisfano. Se l'impianto è in parte migliorato, rimane però totalmente insufficiente". "Oltretutto - continua - nel testo che abbiamo avuto non vi è alcun riferimento alla governance. A me non pare così normale trovarsi sempre di fronte muri di gomma. Le nostre decisioni saranno conseguenti e le preciseremo nella conferenza stampa di domani (oggi)". Bellanova sostiene che "quando si è tra pari nessuno concede qualcosa a nessuno ma tutti concordano su punti decisivi. È l'abisso che separa la politica dal populismo. Se il testo inviatoci nottetempo per essere approvato l'indomani mattina è stato riscritto, vuol dire che avevamo ragione". "Se rilevo che il Piano è ancora insufficiente, - conclude Bellanova - e pongo con forza il tema del Mes, non mi aspetto che qualcuno si offenda ma che voglia sedersi con me e trovare la soluzione. A Conte da mesi diciamo questo. Non abbiamo mai avuto risposte".(Res)