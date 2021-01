Recovery: Tajani, le linee del governo sono molto deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, in una intervista a "Il Messaggero" dice con chiarezza che "noi non parteciperemo assolutamente a un governo con forze di sinistra di cui non condividiamo né programmi né valori". "La nostra, - continua - a dispetto di tutti gli arabeschi che spopolano nelle chiacchiere di Palazzo, è una linea retta e chiara così concepita. L'unica collaborazione che diamo è quella basata sulle nostre proposte soprattutto in materia di Recovery Fund. Abbiamo redatto 250 pagine di idee e soluzioni concrete con una visione dell'Italia e del suo futuro e con piani seri di riforme indispensabili per accedere ai finanziamenti europei". Tuttavia questo tipo di approccio non sta dando frutti. "Purtroppo è così. E comunque le nostre idee non servono certo ad andare al governo con Conte, con la sinistra o con spicchi della sinistra o con chicchessia fuori dal centrodestra. Servono a qualcosa di molto di più: a tutelare gli italiani dagli errori che questo esecutivo in carica sta compiendo a ripetizione. Le linee del governo sul Recovery sono molto deboli". "Sono proposte - aggiunge il vicepresidente - che somigliano a quelle contenute in una normale legge finanziaria da tempi ordinari, e non valgono come uno choc da Piano Marshall che è quello che serve. I soldi del Recovery non sono soldi del governo ma degli italiani e vanno spesi bene. Perciò noi vogliamo migliorarne l'impianto. Vorrà il Conte bis, o il Conte Ter o chi nella sinistra succederà a Conte utilizzare le proposte che abbiamo depositato in Parlamento? Per amor di patria dovrebbero gettare il cuore oltre l'ostacolo e starci a sentire", ha concluso Tajani.(Res)