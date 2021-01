Credito: Bisoni (Unicredit), per l'istituto l'unica priorità è l'amministratore delegato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima il consigliere delegato, poi la lista per il consiglio, quindi tutto il resto. UniCredit prova a procedere un passo alla volta, "con la dialettica tipica di un approccio costruttivo che ha come obiettivo individuare la soluzione migliore", dice a "Il Sole 24 Ore" il presidente, Cesare Bisoni, che mette in chiaro i punti fermi che stanno guidando l'azione del consiglio in queste settimane intense: "il Consiglio non accetterà mai alcuna operazione che non sia nell'interesse esclusivo del gruppo e dei suoi azionisti", scandisce Bisoni. E aggiunge: "L'identità paneuropea di UniCredit non è in discussione, così come il ruolo fondamentale delle attività in Italia. Questo gruppo è una grande risorsa per questo Paese e per l'Europa e ne dobbiamo essere fieri". Quanto alla selezione del nuovo amministratore delegato, "siamo a buon punto. Il processo per il conferimento dell'incarico di ricerca ha avuto inizio dal momento in cui Jean Pierre Mustier, che va ringraziato per aver guidato il gruppo con successo in questi anni, ha confermato la sua intenzione di non rimanere oltre l'aprile 2021. Il Comitato governance sta guidando la ricerca per conto del Cda secondo quanto stabilito dai regolamenti della banca". (segue) (Res)