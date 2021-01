Germania: caso Wirecard, il consigliere economico di Merkel difende l'operato del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere economico della cancelliera Angela Merkel, Lars-Hendrik Roeller, ha difeso l'operato del governo federale nel caso Wirecard. Azienda tedesca che forniva servizi di pagamento, Wirecard è fallita il 25 giungo 2020. A determinare il crack è stato lo scandalo dei bilanci gonfiati per 1,9 miliardi di euro. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, riassumendo le dichiarazioni rese da Roeller durante l'audizione che ha tenuto ieri, 12 gennaio, alla commissione d'inchiesta del Bundestag sul caso Wirecard. In particolare, Roeller ha difeso la promozione degli interessi dell'azienda in Cina da parte di Merkel, durante una visita nel Paese che la cancelliera effettuò a settembre del 2019. Wirecad era, infatti, interessata ad acquisire il fornitore di servizi di pagamento cinese Allscore Financial. L'operazione necessitava dell'approvazione da parte della Banca del popolo cinese. Pertanto, Merkel sollevò la questione durante i colloqui con le autorità di Pechino. Al riguardo, Roeller ha sottolineato che l'acquisizione di Allscore Financial da parte di Wirecard era “al 100 per cento nell'interesse della Germania” e “rispecchiava la politica del governo” tedesco. Soprattutto, la Cancelleria federale non disponeva di informazioni su gravi irregolarità commesse da Wirecard.A chiedere l'intervento di Merkel a favore degli interessi della società in Cina era stato Karl-Theodor von und zu Guttenberg, ministro per l'Economia e la tecnologia tedesco nel 2009, titolare della Difesa da allora al 2011 e poi lobbista per Wirecard. La questione venne, quindi, inclusa nell'agenda di Merkel per la visita in Cina. “Partiamo dal presupposto che le società quotate siano controllate e non sviluppino attività criminali”, ha quindi dichiarato Roeller. Inoltre, il consigliere economico di Merkel ha evidenziato che la promozione delle imprese tedesche all'estero è prassi per il governo federale. Infine, il consigliere economico di Merkel ha affermato che si sarebbe aspettato informazioni sulle irregolarità di Wirecard da parte dell'Autorità federale per la vigilanza finanziaria (Bafin). “Finché ciò non accade, è difficile agire diversamente” e, “se avessimo saputo” dei bilanci truccati dalla società, “ne avremmo tenuto conto”, ha concluso Roeller.Dal 29 ottobre 2020, sullo scandalo Wirecard indaga una commissione parlamentare d'inchiesta del Bundestag. L'organo è stato approvato a netta maggioranza dall'opposizione il primo ottobre, con l'astensione della maggioranza. La commissione parlamentare d'inchiesta intende fare luce sulle presunte omissioni del governo tedesco e del Bafin nel caso Wirecard. Inoltre, oggetto dell'indagine sono i contatti tra l'esecutivo federale e l'azienda. In particolare, il ministero delle Finanze, guidato da Olaf Scholz, e il Bafin, presieduto da Felix Hufeld, sono accusati di negligenza nella supervisione di Wirecard. A sua volta, la Cancelleria federale è stata criticata per i contatti con i dirigenti della società. Su Wirecard sta indagando la procura di Monaco di Baviera, che ha aperto un'inchiesta per falso in bilancio, frode, manipolazione del mercato e riciclaggio di denaro. Le irregolarità sarebbero iniziate nel 2015, venendo a conoscenza del Bafin e del ministero delle Finanze dal 2019. Secondo gli inquirenti, i danni per le banche e gli investitori ammonterebbero a 3,2 miliardi di euro. (Geb)