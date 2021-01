Usa: Pence rifiuta di invocare il 25mo emendamento contro Donald Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha rifiutato di invocare il 25mo emendamento per deporre il presidente uscente Donald Trump, rigettando una mozione in tal senso presentata dal Partito democratico Usa, dopo l'assalto di manifestanti pro-Trump alla sede del Congresso, la scorsa settimana. La mozione aveva superato un voto procedurale alla Camera dei rappresentanti, controllata dai Democratici. "Non credo che questa linea di condotta sia nel migliore interesse del nostro Paese, né in linea coi dettami della Costituzione", ha dichiarato Pence in una nota diffusa dal suo ufficio. La presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, ha già avviato la procedura per un secondo impeachment di Trump, che tra una settimana lascerà comunque la Casa Bianca alla scadenza del suo mandato.Il presidente eletto, Joe Biden, non intende fermare il procedimento di impeachment nei confronti di Trump, ma solamente impedire che la messa in stato d’accusa “oscuri” i primi giorni della sua presidenza. Lo riferisce la “Cnn”, precisando che sarebbe questo il contenuto di una telefonata intercorsa tra l’ex vice di Barack Obama e il leader della maggioranza al Senato, Mitch McConnell. I due hanno parlato del processo di impeachment, rilevando che sarà molto diverso da quello a cui hanno assistito nel 1999 per il presidente Bill Clinton. Biden, mentre mentre riceveva la seconda dose del vaccino contro Covid-19 lunedì 11 gennaio, aveva anticipato alla stampa di essersi confrontato con i legislatori a proposito della messa in stato d’accusa di Trump, senza però far cenno alla conversazione con McConnel. Quest’ultimo, in quanto leader della maggioranza, gestisce il programma del Senato e la calendarizzazione delle discussioni.Sulla risoluzione per l’impeachment si esprimerà prima la Camera dei rappresentanti. Secondo la rivista “Politico”, i Dem hanno già i numeri per approvarla. In ogni caso, la mozione di impeachment non dovrebbe approdare al Senato prima del 19 gennaio prossimo, alla vigilia dell’insediamento della futura amministrazione Biden. È tuttavia probabile che Pelosi decida di trattenere per diversi giorni la risoluzione prima di trasmetterla al Senato, dove è ancora attesa la ratifica dell’elezione dei senatori della Georgia Jon Ossoff e Raphael Warnock, che dovrebbero permettere al Partito democratico di raggiungere la maggioranza alla camera alta del Congresso statunitense. In quel caso, il Senato sarebbe chiamato a votare l’impeachment di un ex presidente, fattispecie sulla cui costituzionalità i giuristi stanno dibattendo in queste ore. Per Trump si tratterebbe della seconda messa in stato d’accusa da parte del Congresso: all’inizio di quest’anno, il presidente uscente è stato prosciolto dal Senato dall’accusa di abuso di potere formulata sulla base delle pressioni sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky perché avviasse indagini sulle attività in quel Paese di Hunter Biden, figlio di Joe. (Nys)