Cina: Covid, 115 nuovi casi di contagio, il dato giornaliero più alto da fine luglio (3)

- Tian Lili del dipartimento di Prevenzione e controllo delle malattie di Pechino, che è stato a Shijiazhuang per condurre studi epidemiologici e rintracciare la fonte dell'infezione, ha detto che i primi casi scoperti da questo focolaio erano persone anziane dei villaggi nel distretto di Gaocheng. "Non ci sono prove per dimostrare che fossero mai entrati in contatto con casi Covid-19 importati o merce importata", ha detto Tian, spiegando che ciò significa che c'era una generazione precedente di casi Covid-19 prima di essi. Tian ha detto di aver spostato la propria attenzione nel tracciare le vere fonti delle infezioni nel periodo tra l'inizio di novembre e il 15 dicembre. Le prove hanno mostrato che il virus si è diffuso silenziosamente tra i locali per un po' di tempo nell'Hebei prima di essere rilevato. Yang Zhanqiu, vicedirettore del dipartimento di biologia dei patogeni dell'Università di Wuhan, ha dichiarato al "Global Times" che il numero crescente di infezioni confermate e asintomatiche suggerisce che il grande numero relativo all'epidemia sia iniziato dal villaggio di Xiaoguozhang di Shijiazhuang. (segue) (Cip)