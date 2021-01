Cina: Covid, 115 nuovi casi di contagio, il dato giornaliero più alto da fine luglio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono trascorse due settimane dal primo caso del 2 gennaio, l'epidemia di Shijiazhuang sta entrando in una fase in cui la maggior parte dei pazienti è apparsa con sintomi o è risultata positiva. "Le infezioni recentemente confermate o asintomatiche rimarranno probabilmente a un livello elevato nei successivi sette giorni", ha detto Yang. L'Hebei ha bloccato tre città - Shijiazhuang, Xingtai e Langfang - come parte degli sforzi per impedire che il virus si diffonda ulteriormente, mentre le autorità cittadine di Pechino hanno intensificato le misure di screening e prevenzione per prevenire lo sviluppo di un altro focolaio. Il numero totale di casi confermati di Covid-19 nella Cina continentale è ora pari a 87.706, mentre il bilancio delle vittime è rimasto invariato a 4.634. (Cip)