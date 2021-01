Iraq: Salih, Kadhimi e presidente parlamento Halbusi ribadiscono sostegno a nuove elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tre principali cariche dello Stato iracheno (il presidente Barham Salih, il presidente del parlamento Mohammed al Halbusi, il premier Mustafa al Kadhimi) hanno concordato ieri, nel corso di un vertice tripartito, sulla necessità di proteggere i diritti dei manifestanti pacifici, di rafforzare l’autorità dei servizi di sicurezza e di bloccare le armi incontrollate, al contempo ribadendo l’importanza delle prossime elezioni legislative del Paese, attualmente previste per il prossimo 6 giugno. In un comunicato ufficiale rilasciato dopo l’incontro, svoltosi alla presenza del presidente del Consiglio superiore della magistratura, i tre hanno ribadito “la necessità di consolidare la sicurezza interna, proteggere la sicurezza dei cittadini, proteggere il diritto di manifestare pacificamente, il rafforzamento dell’autorità dei servizi di sicurezza e il rispetto della legge per realizzare la pace e la sicurezza sociale”. I tre hanno inoltre sottolineato “gli sforzi nazionali a sostegno del rafforzamento dell’autorità dello Stato, per impedire attività fuorilegge e per bloccare la diversione delle armi”. (Res)